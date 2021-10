i-Dötzchen in Kaarst : Stadt gibt 330 Warnwesten an Grundschüler aus

Kaarst Die Stadt Kaarst hat 330 Warnwesten an Kaarster Grundschüler ausgegeben, damit sie in der dunklen Jahreszeit im Straßenverkehr gesehen werden.

So langsam aber sicher ist der Herbst angekommen. Nach den Ferien steht schon der Winter vor der Tür. Zeit also, um für noch mehr Sicherheit für die Grundschüler der Stadt Kaarst zu sorgen.

Gemeinsam mit Bereichsleiter Michael Wilms sowie der zuständigen Sachbearbeiterin Melanie Schmieglitz und dem Vorsitzenden des Schulausschusses, Jan Günther, überzeugte Semmler sich am Donnerstagmorgen an der Katholischen Grundschule an der Alten Heerstraße vom Nutzen der Westen. Schulleiterin Anika Seipelt ist froh, dass ihre Schützlinge durch die Stadt ausgestattet werden. Bis zu 87 Prozent ihrer Schüler kommen ohne „Elterntaxi“ zur Schule. Dieser Wert soll noch gesteigert werden – sicher und sichtbar in den neuen Westen.