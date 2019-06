Kirmes beginnt am Samstag : Kaarst gehört bis Dienstag den Schützen

Kaarst Vier Tage lang feiert Kaarst sein Volks- und Heimatfest. Für Schützenkönig Ralf Stutz ist es der Höhepunkt des Jahres.

Schützenpräsident Claus Schiffer verspricht ein Regiment, dass so stark ist wie nie zuvor: „Es werden 1304 Schützen und rund 350 Musiker mitmarschieren.“ Schiffer spricht von „einer Erfolgsgeschichte, die wir hier in Kaarst schreiben“. Das Zelt mit den enormen Ausmaßen von 30 mal 70 Meter und den bequemen, gepolsterten Stühlen ist am Samstag bis zwei Uhr nachts geöffnet, am Sonntag und Montag bis ein Uhr und am Dienstag bis Mitternacht. Der Eintritt beträgt wie im Vorjahr acht Euro. Der Bierpreis ist von 1,70 auf jetzt 1,80 Euro gestiegen. Im Zelt sorgen dieselben Bands wie im Vorjahr für Stimmung und den richtigen Tusch zur rechten Zeit, nämlich „Schröder“ am Samstag und Sonntag sowie „Voices“ am Montag und Dienstag. Auf eine Showeinlage am Dienstag wurde auf Wunsch der Schützen in diesem Jahr verzichtet.