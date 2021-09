Online-Termine in Kaarst : Stadt führt ab Oktober hybrides Terminierungssystem ein

Kaarst Termine sollen vorerst aber auch noch per Telefon gemacht werden können. Die Stadt erhofft sich, die Wartezeiten für Bürger deutlich zu verringern. Die SPD fragt nach weiteren Kosten.

Durch das neue Online-Reservierungssystem verspricht die Stadt den Bürgern eine „signifikante“ Reduzierung der Wartezeiten. Diese betragen nach Aussage der Verwaltung derzeit unabhängig vom Anliegen rund sieben Wochen. Zum Terminzeitpunkt können sich die Bürger ab Oktober nach einem Check-In an einem Terminal direkt zum Büro der zuständigen Sachbearbeitung begeben. Mit der Terminbestätigung, die die Bürger per Mail erhalten, wird außerdem eine Liste mit Unterlagen geschickt, die zu dem jeweiligen Termin mitgebracht werden müssen. Über ein Tagesticket besteht parallel die Möglichkeit, kurzfristige Anliegen abzuwickeln. Täglich wird ein Kontingent von 50 Prozent an Terminen freigegeben, die online reserviert werden können. Das restliche Kontingent wird über ein Terminal im Rathaus vergeben. In der Übergangszeit können Termine weiterhin telefonisch oder per Mail vereinbart werden. Weiterhin wollte die SPD wissen, ob zusätzliche Mittel nötig seien. „Nach der Einführungsphase werden die Ergebnisse und die Resonanz der Bürger evaluiert. Erst nach Evaluierung kann eine belastbare Aussage getroffen werden, ob für weitere Optimierungen im Sinne der Mitarbeiter- und Bürgerzufriedenheit zusätzliche Mittel erforderlich sind“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung.