„Nicht ohne Licht“ Kaarst feiert Künstlerin Engelskirchen mit Foto-Ausstellung im Rathaus

Selten war eine Ausstellung aus Anlass der Vollendung des 80. Lebensjahres so gut besucht wie die zu Ehren der Wahl-Kaarsterin Gerlind Engelskirchen. Bürgermeisterin Ursula Baum hielt eine Rede, ihre Vorgänger Ulrike Nienhaus und Franz-Josef Moormann waren ebenso erschienen wie Verwandtschaft aus England sowie zahlreiche Kaarster Kunstschaffende und die Vorsitzende des Kulturausschusses, Dagmar Treger. „Nicht ohne Licht“, lautet der Titel der Ausstellung, die die Fotokunst bis zu den Anfängen widerspiegelt. Ursula Baum sprach von einer Entdeckungsreise durch die Bilderwelt der 82-Jährigen, die vor einer Woche mit ihrem Mann die Goldhochzeit gefeiert hatte. Die Kunsthistorikerin Ute Kaldune gebrauchte in ihrer Rede mehrfach das Wort „Faszinosum“. Die Fotokünstlerin schaffe „klare und mysteriöse“ Bilder. Und die Kunsthistorikerin erklärte: „Für sie ist Altes nicht hässlich, das Gebrauchte nicht unschön – im Gegenteil.“ Die Welt befinde sich in einer ständigen Metamorphose – dazu passt der experimentelle Umgang mit der Fotografie. Die Liebe zur Fotografie, die Experimentierfreude halte jung und frisch, so Ute Kaldune. Und sie schickte ein Kompliment hinterher, das Frauen – und durchaus auch Männern – schmeichelt: „Die Künstlerin sieht nicht so alt aus, wie sie ist.“