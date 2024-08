Infoveranstaltung im Kaarster Bürgerhaus Landwirte können sich auf Flächentausch einigen

Es ist ein Punktesystem erarbeitet worden, das im Wesentlichen so akzeptiert wurde. Vereinzelt wurden aber auch Bedenken vorgetragen – kein Wunder, ist das Pachtland doch für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes eine wichtige Existenzgrundlage. Die Stadt hat rund 60 Hektar Land an die Landwirte zu verpachten. Die Pachtpreise pro Hektar liegen zwischen 541 und 643 Euro, je nach Qualität der Böden. Kritisiert wurde war unter anderem, dass das Vergabeverfahren im nicht öffentlichen Grundstücksausschuss erarbeitet worden ist. Meuser gab zu bedenken, dass zwei Landwirte dem Grundstücksausschuss angehören. Mit Johannes Küppers und Heiner Hannen sei intensiv kommuniziert worden.