Digitalisierung in Kaarst : Stadt erhält Lieferung von rund 2000 iPads für Schulen

Digitalisierung in Kaarst

Kaarst Die Stadt Kaarst hat die nächste größere Lieferung mit iPads für die Schüler der weiterführenden Schulen erhalten. Rund 1980 Apple-Endgeräte wurden in den vergangenen Tagen geliefert.

Die Geräte werden in den kommenden Wochen an die Schüler der städtischen Realschule, der Gesamtschule Büttgen sowie an Schüler beider Kaarster Gymnasien verteilt. Bürgermeisterin Ursula Baum freut sich über die Lieferfortschritte: „Erfolgreiches Homeschooling setzt eine moderne Ausstattung voraus. Damit die Kaarster Schüler der weiterführenden Schulen nicht abgehängt werden, müssen wir für die entsprechende Technik sorgen. Nur dann kann der Unterricht auch von zuhause aus gelingen“, sagt Baum.