Kaarst in Förderauswahl des Landes Eine Millionen Euro für Allwetterplatz

Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung hat die Förderauswahl für die Projekte für das „Städtebauförderprogramm 2023“ getroffen. Unter den insgesamt 225 Projekten, die in NRW gefördert werden, ist auch eins aus Kaarst dabei: Der Allwetterplatz am Albert-Einstein-Gymnasium. Für die dringend notwendige Erweiterung und Sanierung des Platzes erhält die Stadt Kaarst 1,075 Millionen Euro Fördergelder. Insgesamt beträgt die Fördersumme für alle Projekte in NRW 386,2 Millionen Euro.