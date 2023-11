Zuschuss vom Land NRW Stadt erhält 1,1 Millionen Euro für Unterbringung von Flüchtlingen

Das Land NRW will die einzelnen Kommunen bei der Unterbringung der Flüchtlinge bei der Unterbringung und Versorgung entlasten. Die schwarz-grüne Landesregierung stellt in Aussicht – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags – zusätzliche 808 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, die noch in diesem Jahr bei den Städten und Gemeinden ankommen sollen. Die Stadt Kaarst erhält 1,1 Millionen Euro. Zudem hat die Landesregierung zugesagt, landesweit 3000 zusätzliche Erstunterkunftsplätze bis 2024 einzurichten. Zudem haben sich das Land und die Kommunen auf die sofortige Schaffung von Notunterbringungsplätzen geeinigt, um den Platzbedarf bis zur Errichtung der Erstunterkunftsplätze vorübergehend zu überbrücken. Perspektivisch sollen auch das Vergabe- und Baurecht dahingehend geprüft und erforderlichenfalls überarbeitet werden, die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften möglichst zu erleichtern.