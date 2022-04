Kaarst erfüllt Quote : 440 Flüchtlinge in der Stadt gemeldet

Kaarst 50 Menschen kommen an der Wattmannstraße unter, Turnhallen sind nur für den absoluten Notfall vorgesehen. Eine weitere Notunterkunft ist in Planung.

Die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die sich in Kaarst angemeldet haben, ist seit ein paar Tagen stabil. Auf Nachfrage bestätigte die Stadt am Dienstag die bereits am vergangenen Donnerstag erfragten Zahlen von 440 geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Davon leben derzeit 50 Menschen in der städtischen Sammelunterkunft an der Wattmannstraße in Vorst. Alle anderen sind dank der großen Unterstützung der Stadtgesellschaft privat untergekommen. „Das ist eine große Leistung“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner auf Nachfrage. Vereinzelt gebe es aber Haushalte, in denen gewisse Konflikte auftreten, die nicht mehr zu lösen sind. Diese Personen würden sich bei der Stadt melden und um eine Lösung des Problems bitten, wie Böttner auf Nachfrage erklärt. In Turnhallen müssen die Flüchtlinge noch nicht unterkommen – ganz zur Freude von Bürgermeisterin Ursula Baum, die bei der letzten Ratssitzung wiederholt erklärt hatte, dass „keine Kinder und Mütter in Turnhallen schlafen“. Sollte der Fall eintreten, dass noch mehr Menschen aus der Ukraine nach Kaarst kommen oder diejenigen, die privat untergekommen sind, bald auch in einer städtischen Unterkunft untergebracht werden müssen, würde die Turnhalle an der Bussardstraße sofort bezugsfertig sein, wie Peter Böttner erklärt. Das passiert aber erst, wenn alle anderen Möglichkeiten der Unterbringung „vollständig erschöpft“ sind. Bei einem weiteren Zulauf ließe sich das aber nicht weiter vermeiden.