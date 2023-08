Neues Quartier in Holzbüttgen Stadt drückt bei Wohnbebauung am Commerhof aufs Tempo

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kaarst hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan des geplanten Nahversorgers von dem Bebauungsplan für das Wohnquartier zu entkoppeln. Grund dafür ist, dass die Grundstücke bereits in der Vermarktung sind, wie die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhard erklärte. „Wir müssen dort zügig Planrecht schaffen, damit die Menschen bauen können“, so Burkhart. Im Hinblick auf den geplanten Nahversorger sei dagegen keine Eile bei der Erstellung des Planrechts geboten. Der Grund: In einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes, das der Stadtverwaltung vor rund zwei Wochen mitgeteilt worden sei, heißt es, dass die Ansiedlung eines großflächigen Nahversorgers außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches neue Anforderungen an die Planungsbehörde, in dem Fall die Stadt Kaarst, stellt. „Die Entwicklung des Nahversorger-Standortes wird länger dauern, deshalb wollen wir die Wohnbaugrundstücke entkoppeln“, so Burkhart. Damit das Planrecht auch da ist, wenn die Grundstücke veräußert werden sollen, wurde eine Sondersitzung des Ausschusses terminiert, in dem ausschließlich die Entwicklung des Commerhofes thematisiert werden soll.