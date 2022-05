„Kaarster Sommer“ : Ferienangebot für Jugendliche ab der fünften Klasse

Kaarst Sommer, Sonne und ein großes Aktionsangebot mit vielen Angeboten in der Natur: Mit dem Kaarster Sommer bietet die Stadt während der Sommerferien ein spannendes Freizeitangebot für Interessierte Kinder ab der fünften Klasse.

Los geht es am 24. Juni mit einer Veranstaltung am Kaarster See: Nach dem Start der Ferien ist für alle interessierten Jugendlichen ein Strand am See reserviert, inklusive Summer-Lounge zum Chillen und Spaß haben – auch der Sonnenuntergang kann gemeinsam genossen werden.