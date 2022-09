Kompensation für Rosenmontag : Stadt bezweifelt finanziellen Schaden durch „dienstfrei“

Am 17. Juni war kein Mitarbeiter im Rathaus. Foto: Frank Kirschstein

Kaarst Bürgermeisterin Ursula Baum hat den städtischen Mitarbeitern als Kompensation für den eigentlich freien Rosenmontag am 17. Juni vom Dienst befreit. Eine Prüfung durch den Rhein-Kreis Neuss ergab, dass Baum unrechtmäßig gehandelt und der Stadt einen finanziellen Schaden zugefügt habe.

Die Höhe des Schadens wurde dabei nicht beziffert. Die Stadt Kaarst stellt diese Feststellung allerdings nun infrage. „Die Stadt bezweifelt, dass ein finanzieller Schaden entstanden ist“, teilt Stadtsprecher Peter Böttner auf Anfrage mit. Und weiter: „Es ist Aufgabe des Kreises, diesen Schaden zu beziffern.“ In dem Prüfbericht, der öffentlich in den Unterlagen für den Stadtrat am 15. September einzusehen ist, steht wörtlich: „Durch die zu Unrecht gewährte Dienstbefreiung ist der Stadt Kaarst ein finanzieller Nachteil entstanden, da eine Aufrechnung oder Kompensation mit dem Rosenmontag nicht möglich ist.“