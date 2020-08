Erleichterung für Kaarster Bürger : Neuerung in Flugroute sorgt für weniger Emissionen

Kaarst Außerdem sorgt die verkürzte MODRU-Flugroute für eine Lärmreduktion. Das begrüßen die Bürgermeisterin und der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“.

Ab Mittwoch führt die Deutsche Flugsicherung am Flughafen Düsseldorf eine zusätzliche verkürzte Streckenführung der Abflugroute MODRU bei Westwindwetterlagen ein. Das satellitengestützte Verfahren ermöglicht durch digitale Navigation in neueren Fluggeräten eine präzisere Steuerung und somit eine geringere Streubreite bei den einzelnen Abflugbewegungen. Für den Kaarster Norden wirkt sich das neue Verfahren entlastend bei den Emissionen aus. Künftig wird unter anderem eine Lärmreduktion um 2,3 dB über den Tag verteilt für die Wohngebiete im Kaarster Norden erwartet. „Das ist ein erster aber wichtiger Schritt, um die betroffenen Bürger unserer Stadt zu entlasten. Es wird weiterhin unsere Aufgabe sein, alle Möglichkeiten einer Verbesserung auszuschöpfen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Kurzfristig wird sich die Einführung des neuen Verfahrens kaum bemerkbar machen. Denn das Navigationssystem kommt nur in modernen Fluggeräten wie der neuen Version des Airbus 320 oder der Boeing 738 zum Einsatz. Das bedeutet: Zunächst werden nur rund zehn Prozent der Flüge satellitengestützt mit dem neuen System abgewickelt. Ziel ist es, bis zu 30 Prozent der Abflüge auf der Strecke MODRU zu erreichen. Die Arbeitsgruppe der Fluglärmkommission hat ein permanentes Monitoring durch Messungen an verschiedenen signifikanten Standorten vereinbart, um die erwarteten Effekte valide zu beurteilen.