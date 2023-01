E-Mobilität Stadt Kaarst baut Ladesäulen-Infrastruktur weiter aus

An folgenden zehn Standorten können E-Auto-Fahrer künftig „tanken“: Am Friedhof Kaarst; Parkplatz an Alt. St. Martinus Kaarst; P+R Parkplatz Neersener Straße, Nähe Regiobahn-Haltestelle „Kaarster See“; Pestalozzistraße, Nähe Stadtpark Kaarst; Am Bauhof, Vorst; St. Eustachiusplatz, Vorst; Olympiastraße Büttgen, Nähe Hallenbad/Friedhof; Büttgen, Parkplatz Nähe Bahnhof; Rathausplatz, Büttgen; Lindenplatz, Holzbüttgen.