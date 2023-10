Kaarst auf der Immobilienmesse Expo Real 2023 Offensive für Vermarktung des Gewerbegebietes Kaarst-Ost

Mit neuen Broschüren im Koffer und einer klaren Priorität im Kopf ist eine Delegation um Bürgermeisterin Ursula Baum (FDP) in dieser Woche unterwegs auf der Expo Real, der Internationalen Messe für Gewerbeimmobilien und Investitionen in München: „Der gesamte Fokus liegt auf der Vermarktung unserer Gewerbegebiete, allen voran das Gewerbegebiet Kaarst-Ost“, sagt die Bürgermeisterin, die mit Felix Hemmer, Leiter der Stabstelle Wirtschaftsförderung, und Wirtschaftsförderin Madita Beeckmann die Messe nutzen will, um Kontakte zu knüpfen, die in der Nachbearbeitung endlich zu einer erfolgreichen Vermarktung des Ikea-Altstandortes in Kaarst führen könnten.