Historiker forscht in Archiven Stadt Kaarst arbeitet ihre Geschichte auf

Was geschah in den Gemeinden Kaarst und Büttgen von 1918 bis 1949, also zwischen dem Ende des Kaiserreichs und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland? Dieser spannenden Frage geht seit dem 1. August der promovierte Historiker Ansgar Klein nach. Der 57-Jährige hat auf drei Jahre befristet eine halbe Stelle im Archiv der Stadt Kaarst angetreten. Er wird aber auch das Kreisarchiv in Zons und das Landesarchiv in Duisburg nutzen. Unter anderem wird er versuchen, Licht ins Dunkel der weitestgehend unerforschten unrühmlichen Zeit des Nationalsozialismus bringen.