Elterntaxis in Kaarst unerwünscht : Stadt appelliert wegen Schulweg an Eltern

Kaarst Eltern sollen ihre Kinder wenn möglich zu Fuß zur Schule schicken oder die Elternhaltestellen nutzen. Wo die Stadt welche eingerichtet hat.

Für die Kaarster Kinder beginnt am Mittwoch wieder die Schule, die Einschulungen der neuen Erstklässler finden am Donnerstag statt. Wie vor jedem neuen Schuljahr rücken die „Elterntaxis“ in den Fokus. Nun hat die Stadt an Eltern appelliert, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken oder auf einer der extra eingeführten Elternhaltestellen zu parken, damit die Kinder wenigstens den restlichen Weg zur Schule laufen können. Denn das habe Vorteile: Laut Stadt würde es die körperliche Fitness erhöhen, außerdem fördere der Fußweg die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht und habe positive Effekte auf die Entwicklung des Kindes. Michael Wilms, Bereichsleiter Schule und Sport, betont die Vorteile des Schulwegs zu Fuß: „Für die Schulkinder bringt der Fußweg zur Schule eine Reihe von erwiesenen Vorzügen mit sich. Daher hoffe ich, dass auch im neuen Schuljahr möglichst viele Eltern ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen lassen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann die neuen Elternhaltestellen in Anspruch nehmen. Diese sorgen für eine entspannte Situation auch vor den Schulgeländen.“