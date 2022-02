Tägliches Freitesten möglich : Stadt ändert Teststrategie an Kitas

Die Eltern von Kaarster Kita-Kindern können ihre Kinder ab der kommenden Woche bei positivem PCR-Test mit einem Bürgertest freitesten. Foto: dpa/Peter Kneffel

Kaarst Nur rund drei Wochen nach Einführung der PCR-Pooltests an den Kitas ändert die Stadt Kaarst das Verfahren. Kinder mit einem positiven Pooltest können sich nun bis zur Auswertung des individuellen PCR-Tests täglich freitesten.

Auf diese Nachricht werden viele Eltern von Kindergarten-Kindern nur gewartet haben: Die Stadt ändert ab der kommenden Woche das Verfahren bei den Pool-Testungen in den Einrichtungen. Das Verfahren wird auf das „Düsseldorfer Modell“ umgestellt: Damit können sich die Kinder bei einem positiven Pooltest bis zur Auswertung des weiterhin verpflichtenden individuellen PCR-Tests täglich freitesten. Dazu genügt die Vorlage eines tagesaktuellen zertifizierten Bürgertests. Der Stadtrat hat das neue Verfahren am Donnerstag beschlossen.

Die Umstellung sei für die Eltern eine deutliche Erleichterung, meint der Erste Beigeordnete und zuständige Dezernent Sebastian Semmler. Zwar würden PCR-Tests Kindern und Angestellten weiterhin eine größtmögliche Sicherheit bieten, deshalb halte die Stadt auch grundsätzlich an dem Testverfahren fest. Die hohe Auslastung der Labore führe aber dazu, dass die Ergebnisse der Einzeltests oft verspätet bei den Eltern ankommen würden. „In der Zwischenzeit entsteht vielfach ein unnötiges Betreuungsproblem“, so Semmler: „Durch die Möglichkeit, mit einem tagesaktuellen Bürgertest bis zur Auswertung der PCR-Tests die Kinder weiter in die Kitas zu geben, schaffen wir nun eine praktikable Lösung. Ich hoffe allerdings sehr, dass wir in einigen Wochen komplett auf Testverfahren verzichten können.“ Die Eltern der Kita-Kinder können somit ab der kommenden Woche eigenverantwortlich entscheiden, ob sie ihr Kind bei einem positiven Pooltest bis zur Auswertung des PCR-Einzeltests zu Hause betreuen oder die Möglichkeit der Freitestung nutzen. Das Kreisgesundheitsamt hielte das für einen „guten Weg“, wie Semmler erklärte. Am Freitag wurden nach Angaben der Verwaltung die entsprechenden Meldungen an die Eltern rausgeschickt.

Info Erzieher werden einzeln getestet Erzieher Die Erzieher werden einzeln getestet, um die Betreuung der Kinder am nächsten Morgen sicherzustellen. Positiver PCR-Test Sollte der PCR-Einzeltest des Kindes positiv sein, muss es zehn Tage in die Isolierung. Eine Freitestung ist ab dem siebten Tag mit negativem PCR- oder Bürgertest möglich.

In den ersten drei Wochen nach der Einführung der Pooltests an Kitas mussten die Eltern nach einem positiven Pooltest am nächsten Morgen ein zweites Proberöhrchen in die Einrichtung bringen, das dann ans Labor geschickt und dort ausgewertet wurde. Eingeführt wurden die Pooltestungen auf „einen sehr starken Wunsch der Eltern“, wie Semmler in der Ratssitzung erklärte. Der Schuldezernent berichtete von „großen Startschwierigkeiten“ bei der Rückmeldung der Auswertung der Pools sowie der Einzelergebnisse. „Die Einzelpoolauswertung läuft noch immer nicht rund, die Eltern warten teilweise zwei bis drei Tage auf das Ergebnis“, so Semmler. Von insgesamt 82 bis 89 Pools seien durchgehend zehn bis 16 positiv.