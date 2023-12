Bruderschaft in Kaarst wird 575 Jahre alt Schützen planen Karnevalsparty und Stadtschützenfest

Am Freitag vor Kirmes soll es auf dem Rathaus-Vorplatz wieder ein Feuerwerk geben, zudem will die Bruderschaft den Bürgern zu diesem besonderen Jahr eine bekanntere Musikgruppe schenken, kündigt der Brudermeister an. Das Schützenfest im Juni soll in ganz normaler Form stattfinden – mit einer Ausnahme: „Wir planen für den Sonntagnachmittag ein Stadtschützenfest mit Gästen aus den benachbarten Bruderschaften“, so Schiffer. Aus allen Bruderschaften des Stadtgebietes sollen Abordnungen eingeladen werden. Im November will die Bruderschaft ein Seniorencafé durchführen. Am letzten Freitag vor Weihnachten soll es dann im Rahmen der Jahresabschlussmesse eine Open-Air-Abschlussveranstaltung geben. „Der Konzeptvorschlag wurde abgesegnet, jetzt arbeiten die einzelnen Arbeitskreise die Einzelheiten aus“, sagt Schiffer. Ein Jubiläumsbuch wird es diesmal nicht geben, dafür sollen über das Jahr in regelmäßigen Abständen digital etwas über die Bruderschaft Videos, Fotos oder Ähnliches gezeigt werden. „Die Zugriffszahlen während der Pandemie waren bombastisch, deshalb haben wir uns dafür entschieden“. Geplant ist auch eine Jubiläumsnadel sowie „weitere Überraschungen“, kündigt Schiffer an.