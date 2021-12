Ersatz an der Stakerseite in Kaarst : SSV warnt vor vorzeitigem Abriss der Turnhalle Bussardstraße

Kaarst Die Verwaltung der Stadt Kaarst soll prüfen, ob ein vorzeitiger Abriss der Turnhalle an der Bussardstraße möglich ist. So lautet der Auftrag, über den im Zuge der Haushaltsberatungen entschieden wird. Warum der Vorsitzende des Stadtsportverbandes davor warnt.

Die Turnhalle an der Bussardstraße wird in naher Zukunft abgerissen. Das steht fest. Nur der Zeitpunkt, wann die Halle für eine Nachnutzung weichen muss, ist noch nicht fix. Nach Angaben der Stadt soll die Halle so lange im Bestand gehalten werden, bis die neue Turnhalle an der Stakerseite fertig ist – das soll in zwei Jahren so weit sein. Bis dahin wird die Halle an der Bussardstraße weiterhin von Vereinen genutzt. Laut Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, ist die Halle gut ausgelastet. „Die Halle ist bestens für Seniorensport geeignet und die einzige, die vormittags für den Vereinssport zur Verfügung steht, weil sie nicht für den Schulsport genutzt wird“, erklärt Volker unserer Redaktion.

Im Zuge der Haushaltsberatungen der Stadt wird auch über einen Prüfauftrag an die Verwaltung entschieden. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob ein vorzeitiger Abriss der Turnhalle Bussardstraße möglich ist. „Klar ist, dass ein Wegfall der Hallenkapazitäten an der Bussardstraße vor der Fertigstellung des Neubaus an der Stakerseite die Hallenzeiten insgesamt verringert“, heißt es auf Anfrage seitens der Stadt. Davor warnt Axel Volker eindringlich. Es wäre fatal, wenn die Halle in der jetzigen Zeit abgerissen würde. „Wir müssen auch an unsere Senioren denken, die Bewegungsfreiheit ist sowieso schon eingeschränkt“, sagt er. Volker verlässt sich auf die Verabredung mit der Stadt. „Mir ist zugesichert worden, dass die Halle an der Bussardstraße erst abgerissen wird, wenn die neuen Halle an der Stakerseite steht und nutzungsfähig ist“, sagt er. Klaus Spandöck, der als externer Berater den Konsolidierungsprozess für die Stadt begleitet, sieht durch den Abriss der Turnhalle Bussardstraße und den Wegfall der Unterhalts- und Mietkosten ein Einsparpotenzial von rund 30.000 Euro pro Jahr. Die Verwaltung solle prüfen, ob die Halle nicht doch vor der Inbetriebnahme des Ersatzbaus an der Stakerseite abgerissen werden kann. Eine konkrete Planung für das Grundstück an der Bussardstraße existiert nach Angaben der Verwaltung noch nicht. Klar ist aber: Es wird eine Nachfolgenutzung geben.