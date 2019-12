Kaarster Stadtsportverband : SSV vermittelt Flüchtlinge an Vereine

Kaarst Das Projekt „Neu in Kaarst“ des Stadtsportverbandes soll geflüchtete Menschen durch Sport integrieren.

Das Projekt „Neu in Kaarst“ ist an das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ angelehnt und soll geflüchteten Menschen die Möglichkeit geben, in einem der rund 40 Sportvereine unterzukommen. „Wir versuchen, das Programm des Deutschen Olympischen Sportbundes in Kaarst mit Leben zu füllen. In Neuss wird es schon seit einem Jahr gemacht, wir sind jetzt der zweite Stadtsportverband im Rhein-Kreis, der dabei ist“, erklärt Axel Volker, Vorsitzender des SSV Kaarst: „Wir wollen die Sportvereine in Kaarst motivieren, geflüchtete Menschen aufzunehmen“, so Volker weiter. Das große Ziel der Sportfamilie sei es, Menschen miteinander zu verbinden.

Am Montag wurde das Projekt von Martin Limbach, der beim Kreissportbund unter anderem für das Thema Integration verantwortlich ist, im Vereinsheim der Sportfreunde Vorst vorgestellt. Mit dabei war auch Sozialdezernent Ingo Knipping. Dieser berichtete, dass in den Unterkünften in Kaarst derzeit rund 500 bis 600 Menschen, vorwiegend junge Männer, leben würden. Doch das Angebot richtet sich nicht nur an diese, sondern an alle Menschen, von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. „Wenn ein Flüchtling nach Deutschland kommt, hat er meistens andere Sorgen, als Sport zu treiben. Er muss erst einmal Deutsch lernen“, sagt Limbach: „Aber Sport ist eine gute Möglichkeit, die Sprache zu fördern.“ Die große Frage war: Wie kommt man an die Menschen ran, um ihnen die Sport-Möglichkeiten in der Stadt zu vermitteln? Dazu hat der SSV einen sogenannten „Erfassungsbogen“ zur „schnellen Hilfe für die Vereinssuche“ kreiert. Auf diesem Bogen werden Interessen und Vorkenntnisse sowie Wohnort abgefragt. Nach dem Ausfüllen des Bogens kommt er zurück zum SSV, dieser vermittelt dann den geeignetsten Verein. Dieser Erfassungsbogen ist auf der neuen Homepage des SSV zu finden und wird den Menschen durch die Integrationslotsen der Stadt zudem mitgegeben. Das sagte Ingo Knipping dem Verband zu.