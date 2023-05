Spurt in den Mai Ein Renntag für die Kinder

Der Spurt in den Mai war wieder ein großer Erfolg – gar nicht so selbstverständlich in Zeiten nach Corona. In den Mai hinein feierten in der Radsporthalle so viele Menschen wie seit Jahren nicht mehr. 330 Gäste ließen sich vom Radrenn-Virus infizieren. Am 1. Mai ging das Radsport-Spektakel munter weiter. Das Wetter war beinahe ideal. Rund 40 Menschen hatten den „Spurt in den Mai“ organisiert, federführend waren Friedhelm Kirchhartz und Lars Witte.