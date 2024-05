Kaarster Welt- und Europameister ausgezeichnet Sportlerehrung auf die lockere Art

In den vergangenen Jahren wurde die Sportlerehrung der Stadt Kaarst und des Stadtsportverbandes (SSV) stets in einem feierlichen Rahmen durchgeführt. So wurden die in Kaarst lebenden erfolgreichen Athleten, die verschiedenste Sportarten ausüben, in der Aula des Georg-Büchner-Gymasiums oder im Albert-Einstein-Forum ausgezeichnet. In diesem Jahr aber ging der SSV einen neuen Weg: Erstmals wurde die Sportlerehrung am Freitagabend unter freiem Himmel durchgeführt. Gastgeber waren die Sportfreunde Vorst auf der schönen Anlage am Holzbüttger Haus, die die Ehrung in ihre Sportwoche integrierten.