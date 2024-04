Ärger über Standorte im Vorster Wald Sportgeräte für Trimm-Dich-Pfad jetzt auch noch eingezäunt

Der Stadtsportverbandsvorsitzende Axel Volker ist ebenfalls nicht glücklich mit der Umsetzung. „Das ist unglücklich gelaufen“, sagt er auf Anfrage: „Die Standorte waren so nicht abgestimmt, zumindest der eine an den Türhütern.“ Der Platz, wo das zweite Sportgerät hinter den Türhütern steht, sollte eigentlich für eine Workout-Station freigehalten werden. „Dafür hätten wir einen Sponsor gehabt, mit dem wir das gemacht hätten“, so Volker. Platz sei auch bei der kleinen Brücke, die vom Kaarster See in den Vorster Wald führt. „Da hätten wir ebenfalls ein Sportgerät hinsetzen wollen“, so Volker, der ziemlich unzufrieden ist: „Das war fehlende Kommunikation.“