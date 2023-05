Event in Kaarst Sportfreunde Vorst laden zur Sportwoche

Am Freitag steht der „Tag der Legenden“ auf dem Programm. Dann wird Michael Börgers letztmals als Vereinsvorsitzender die Mitglieder ehren, die seit 25 oder 50 Jahren den Sportfreunden die Treue halten. Zudem wird an diesem Tag der jüngst verstorbene Heinz Vogt auf dem Gedenkstein am Eingang des Sportparks verewigt. „Auf dem Stein stehen die Namen von Vereinsmitgliedern, die in der Vergangenheit enormen Einsatz für die Sportfreunde gezeigt haben“, erklärt Zöllner. Am Samstag steigt das Turnier der Alten Herren, ehe die Sportwoche mit dem letzten Heimspiel der ersten Mannschaft der SF Vorst gegen den BV Weckhoven am Sonntag zu Ende geht.