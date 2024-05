Sportfreunde Vorst Sportwoche bietet viel Programm und einen Rekordversuch

Vierstellig sollen die Besucherzahlen bestenfalls auch am letzten Tag der Sportwoche ausfallen. Die Vorster haben den Sonntag zum Kreisliga-Aktionsspieltag ausgerufen. Wenn am 12. Mai die erste Mannschaft der Sportfreunde auf den FC Delhoven trifft, soll ein inoffizieller, deutschlandweiter Zuschauerrekord in der Kreisliga A gebrochen werden. „1114 Zuschauer bei einem Spiel in der achten Liga – das wäre, zumindest laut Sportbuzzer, ein neuer deutschlandweiter Rekord. Das ist das große Ziel“, so Julian Glaw, Pressesprecher der Sportfreunde Vorst: „Aber auch ‚ein halber Tausender‘ im Sportpark wäre schon eine tolle Sache. Der Tag soll zu einem Loblied auf den Amateurfußball werden.“ Die vielen Zuschauer sollen auch einem guten Zweck helfen. Gemeinsam mit der DKMS haben die Sportfreunde eine Registrierungsaktion im Kampf gegen Blutkrebs auf die Beine gestellt. Außerdem ist anlässlich des Muttertages eine kleine Überraschung für alle Mamas geplant.