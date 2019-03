„Pacemaker“ in Büttgen: Das Sportforum soll benzinfrei werden

Büttgen Jeden Mittwoch fährt im Sportforum Büttgen ein benzinbetriebenes Derny auf der Rundbahn. Dieses muss nun ersetzt werden.

Jeden Mittwoch von 17.30 bis 18.30 Uhr fährt auf der Radrennbahn in Büttgen ein sogenanntes Derny – ein leichtes Motorrad für Schrittmacher-Dienste im Radsport. Sogenannte Schrittmacher werden bei Zeitfahren benutzt, um einem Radrennsportler, der hinter dem Derny fährt, Windschatten zu spenden. Mit fünf PS ausgestattet kommt ein Derny auf rund 70 Kilometer pro Stunde in der Spitze.

Die Linksfraktion hat nun einen Antrag in den nächsten Sportausschuss eingebracht, in dem das Derny, besser gesagt der Gestank des Dernys, auf die Tagesordnung kommt. Der Antragstext lautet wiefolgt: „Der Sportausschuss beauftragt die Verwaltung, unverzüglich dafür zu sorgen, dass die Rundsporthalle ab sofort nicht mehr von Bürgerinnen oder Bürgern genutzt werden darf, die dort mit motorisierten Fahrzeugen beziehungsweise Fahrrädern mit Hilfsmotoren fahren, zumindest dann nicht, wenn dort zur gleichen Zeit Kinder oder Jugendliche trainieren.“ Franz-Josef Kallen, Vorsitzender des Trägervereins „Sportforum Kaarst-Büttgen“, kann diesen Antrag nicht nachvollziehen. „Diese Dernys fahren hier seit 1973 regelmäßig. Wir haben einen Vertrag mit dem Landesverband NRW, der beinhaltet, dass wir Slots für so ein Derny-Training zur Verfügung stellen müssen“, sagt Kallen. Er würde es auch begrüßen, wenn die Trainingszeiten nicht gerade um diese Uhrzeit ist und das Derny um Mitternacht fährt. „Aber bislang hat sich bei uns noch niemand darüber beschwert“, sagt er weiter. Ob so ein motorisiertes Fahrrad gesundheitsschädlich ist oder nicht, sei eine philosophische Frage. Die Radfahrer, die durch das Derny zu Spitzenleistungen getrieben werden, stören sich jedenfalls nicht daran. „Im Gegenteil, sie lieben das Motorengeräusch“, sagt Kallen.