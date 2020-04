Radsport in Büttgen : Sportforum kauft Elektro-Derny

Radsport in Büttgen

Die Neuanschaffung hat 14.000 Euro gekostet und wurde durch Spenden finanziert.

Das Sportforum Büttgen hat trotz der aktuellen Corona-Krise gute Nachrichten zu verkünden. Die vorübergehende Zwangsschließung des Sportforums wird dazu genutzt, die technischen und personellen Voraussetzungen für einen guten Start nach der Krise zu schaffen. So wird derzeit ein neuer Schwingboden und eine Fußbodenheizung in der Gymnastikhalle eingebaut. Und: Bald wird im Sportforum ein Elektro-Derny eingesetzt. „Hier wird demnächst eine gesunde, frische Luft herrschen“, sagt Franz-Josef Kallen, Vorsitzender des Fördervereins Sportforum, und freut sich.

Dernys werden bei Zeitfahren genutzt, um einem Radrennfahrer, Windschatten zu spenden. Bisher wurden im Sportforum benzinbetriebene Dernys eingesetzt. Diese haben Geräusch- und Abluft-Emissionen verursacht. Im Juni 2019 hatte die Ratsfraktion der „Linken“ veranlasst, den Einsatz derartiger Derny-Motoren auf gesundheitliche Auswirkungen prüfen zu lassen. Jetzt hat das Sportforum ein Elektro-Derny angeschafft. Kostenpunkt: 14.000 Euro. „Dieses Derny ist eine absolute Neuentwicklung, die zum ersten Mal auch bei den Weltmeisterschaften im Berliner Velodrom eingesetzt wurde. Wir sind sehr stolz, diese technische Neuerung in der Büttgener Radsporthalle künftig bei Wettbewerben und im Training präsentieren zu können“, so Franz-Josef Kallen. Zugleich bedankt er sich für die Spenden, ohne die die Anschaffung nicht möglich gewesen wäre. Die Sparkassen-Stiftung sowie mehrere private Förderer haben dafür gesorgt, dass das Elektro-Derny auch ohne finanzielle Hilfe der Stadt gekauft werden konnte. Die Nachricht der Anschaffung hat sich über den Lieferanten so weit verbreitet, dass viele Landessportverbände demnächst das Sportforum mit dem Elektro-Derny nutzen wollen.