Arbeit für die Natur : SFV Kaarst bepflanzt Uferbereich am Kaarster See

SFV Kaarst bepflanzt Uferbereich am Kaarster See

Kaarst Der Kaarster See war am vergangenen Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel. Während die meisten Besucher die Sonne genossen, waren andere zum Arbeiten gekommen.

Der Sportfischerverein Kaarst setzte Pflanzen wie Igelkolben, Rohrkolben, Kalmus, Teichbinsen, Schilfrohr und andere. 16 Helfer hatten sich am Samstagvormittag eingefunden. Mit Anke Lehnert von der Jägerschaft Kaarst nahm auch eine Frau an der Aktion teil. Gabi Enkel, die Frau des Jugendwartes Norbert Enkel-Kazmierczak, war für die Salate zuständig.

Am Samstag wurden Ergänzungsbepflanzungen an der linken und rechten Seite des großen Sandstrands vorgenommen. Die erwachsenen Mitglieder des Sportfischervereins kümmern sich um den großen Kaarster See, die Jugendgruppe nimmt sich des kleinen Sees an. Dafür winkt der Naturschutzpreis, der ihnen bereits im vergangenen Jahr hätte verliehen werden sollen. „Das wird zusätzliche Power in die Jugendabteilung bringen“, ist sich der Vereinsvorsitzende Karsten Silberbach sicher.