Kostenloses Angebot für jeden Kaarster Bürger „Sport im Park“ gibt es jetzt auch am Samstag

Auch mit dabei ist die SG Kaarst, DJK Holzbüttgen, BTV Vorst, Kaarster Segelclub und der VfR Büttgen. Auf dessen Anlage findet auch erstmals ein Angebot am Samstag statt. Von 10 bis 11 Uhr können Sportler dort an vier Geräten der brandneuen Calisthenics-Anlage sowie der Sportbox, eine Art Fitnessstudio im Freien, trainieren. Die Sportbox geht auf eine Bewerbung der Stadt Kaarst beim Deutschen Olympischen Sportbund zurück und wurde im Jahr 2023 aufgestellt. Neu im Angebot bei „Sport im Park“ sind auch ein Bewegungstreff (ebenfalls in Büttgen) sowie „Fit und Gymnastik“ vom BTV Vorst an vier Terminen in der Woche. „Wir haben ein ausgewogenes Sportprogramm erstellt“, fasste Lutz Gerber-Orleans vom SSV-Vorstand zusammen. Auch „Klassiker“ wie Nordic Walking, Walking Football oder Pilates sind wieder mit im Programm. Auch für Kinder wird es ein Angebot geben. Die Sportanlagen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.