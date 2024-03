Sebastianus-Förderschule aus Holzbüttgen Schüler wachsen bei Sponsorenlauf über sich hinaus

Im Vorfeld hatten die Schüler im Familienkreis Sponsoren gesucht, die einen gewissen Geldbetrag pro gelaufener Runde spenden. Insgesamt haben die 110 Schüler, die gelaufen sind, stolze 1049 Runden geschafft. Die Klasse von Eva Galinke erlief 230 Euro, die Klasse eines Kollegen sogar 600 Euro. „Das hat unsere Erwartungen total übertroffen“, so Galinke. Das Geld bringen die Schüler nach den Osterferien mit in die Schule. Jeder Schüler wurde für seine Leistung mit einer Medaille belohnt. Am Freitag findet in der Schule die Siegerehrung und die Verteilung der Urkunden mit der Anzahl der jeweils erlaufenen Runden statt.