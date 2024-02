Neues Angebot im Kaarster Einstein-Forum Am Sonntag startet ein Spieletreff für Erwachsene

Treffpunkt ist am Albert-Einstein-Forum, Am Schulzentrum 16. Anmeldungen und weitere Informationen bei Birgit Hügens telefonisch unter 02131 601895 oder 0157 87697924 – auch per WhatsApp, Per E-Mail ist Hügens unter b.huegens@googlemail.com zu erreichen. Der Bereich Soziales der Stadt Kaarst ist übrigens noch auf der Suche nach Menschen, die den Raum als Treff mit Ideen für alle Generationen ehrenamtlich bereichern wollen. Ansprechpartnerin ist Jana Kendziora, Telefon 02131 987 272 oder Mail an jana.kendziora@kaarst.de.