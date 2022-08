Wasserinsel wird am Freitag verlost : Spiel und Sport bei JC-Ferienaktion

Holzbüttgen Im Jugendcentrum Holzbüttgen findet die Ferienaktion „Ideen unterm Sonnenschirm“ statt. Den Kindern wird dabei ein abwechslungsreiches Programm aus Spiel, Sport und Spaß geboten – inklusive Wasserspielen am heißen Mittwoch.

Die Sonne knallt vom Himmel, also ist erst mal Abkühlung angesagt: Die Stimmung bei der Ferienaktion „Ideen unter Sonnenschirm“ der evangelischen Kirchengemeinde in Holzbüttgen ist mindestens so gut wie das Wetter. 26 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren verbringen seit Montag fünf Tage in und meistens draußen um das Jugendcentrum (JC) Am Lindenplatz: „Wir waren sehr schnell ausgebucht“, berichtet JC-Leiterin Christiane Wünsche, die die Aktion wieder betreut und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat.

Die Kinder sind in zwei feste Gruppen aufgeteilt – eine mit überwiegend Bewegung, eine mit Bastelaktionen. Es wird Schmuck hergestellt, Kappen und Flaggen bemalt, Spiele für eine Sommerolympiade vorbereitet, ein Ausflug in den Vorster Wald und ein Besuch der Pumptrack-Anlage in Holzbüttgen unternommen. „Und zum Abschluss werden wir in ein Eiscafé gehen“, verrät Wünsche. Unterstützt wird sie von einem Team von sieben ehrenamtlichen Betreuern von 14 bis 22 Jahren. Amelie (14) hat bereits als Kind selbst an der Ferienaktion teilgenommen und übt ihre neue Rolle mit viel Enthusiasmus aus. Emily (15) war schon bei der in den Osterferien stattfindenden Aktion dabei und genießt die Arbeit mit den Kindern, die auch in ihrer Familie zahlreich vertreten sind. David (16) sammelte bei ähnlichen Projekten schon wertvolle Erfahrungen und findet seine eigenen Ferien durch die Betreuung gut genutzt.