Kaarsterin startet erfolgreiche Spendenkampagne für Patientin „Die Hilfsbereitschaft berührt mich tief in meinem Herzen“

Große Hoffnungen hat Tanja Dietrich in ihren Spendenaufruf auf der Plattform „gofundme“ nicht gesetzt. Doch das hat sich nun komplett gedreht. Dietrich, Inhaberin der Physiotherapie-Praxis „Physio Trend“ in Kaarst, hatte am 11. Juni einen Spendenaufruf für ihre Patientin Franziska Vahl gestartet, die an einer seltenen Gefäßkrankheit leidet und dringend eine Operation benötigt. Registrierungspflichtiger Inhalt: Die Krankenkasse wollte die Kosten in Höhe von 35.000 Euro nicht übernehmen, das wiederum wollte Dietrich nicht akzeptieren und startete die Kampagne – mit großem Erfolg.