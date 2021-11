Veranstaltung auf dem Rathausplatz : Spekulatiusmarkt in Büttgen kehrt zurück

In Büttgen wird wieder der Spekulatiusmarkt aufgebaut. Auch ein Kinderkarussell wird auf dem Rathausplatz stehen. Foto: IG Büttgen

Büttgen Nach einem Jahr Zwangspause findet Anfang Dezember wieder der Spekulatiusmarkt in Büttgen statt. Rund 20 Aussteller sind auf dem Rathausplatz dabei.

Nach der Ankündigung, dass auf dem Kaarster Rathausplatz in diesem Jahr am dritten Advent wieder der Weihnachtsmarkt „Sternstunden“ stattfinden wird, gibt es nun auch gute Nachrichten aus Büttgen: Am 4. und 5. Dezember wird nach einem Jahr Zwangspause wieder der Spekulatiusmarkt in der Stadtmitte aufgebaut. Für die Durchführung hat sich die Mehrheit der Mitglieder der Interessengemeinschaft Büttgen (IG) auf ihrer jüngsten Sitzung ausgesprochen. „Wir machen es jetzt einfach. Die Aussteller freuen sich darauf“, erklärt Rolf Toepel, Pressesprecher der IG Büttgen.

Rund 20 Aussteller werden in diesem Jahr auf dem Rathausplatz in Büttgen ihre Waren anbieten. Von weihnachtlicher Dekoration über Holzspielzeug, Taschen, Essig und Öl ist alles vertreten, was zu Weihnachten gehört und die Besucher in Feststimmung versetzt. Die IG Büttgen wird zur Refinanzierung des Marktes einen Glühwein- und Würstchenstand aufbauen, unter dem Rathaus wird ein großer Süßigkeitenstand stehen. Nicht nur dieser sorgt dafür, dass auch Kinder an diesem Wochenende auf ihre Kosten kommen. Denn der Nikolaus wird auch auf dem Spekulatiusmarkt zu Besuch sein und ein Clown wird die kleinen Besucher mit seinen Tricks und Späßen verzaubern.

Zudem gibt es Grünkohl und Eierpunsch sowie Flammkuchen geben. Traditionell wird auch wieder die große Krippe aufgebaut. Dort sollen die Besucher laut der IG Büttgen innehalten. „Eine willkommene Gelegenheit, sich auf die bevorstehende Zeit einzustimmen, die uns allen Hoffnung gibt auf ein hoffentlich unbeschwertes Jahr 2022“, schreibt die IG.

In den vergangenen Jahren – abgesehen von 2020, als der Spekulatiusmarkt coronabedingt abgesagt wurde – bot der Spekulatiusmarkt immer Platz für rund 30 Aussteller. „Wir wollen es in diesem Jahr absichtlich ein bisschen kleiner halten, damit es sich nicht so knubbelt und die Besucher genügend Abstand halten können“, sagt Toepel. Die IG Büttgen wird Schilder aufstellen, auf denen zum Tragen einer Schutzmaske und das Halten des nötigen Sicherheitsabstandes hingewiesen wird.Laut Toepel ist allerdings vom Ordnungsamt nicht vorgegeben, ob der Markt mit einer 2G- oder 3G-Regelung besucht werden kann. Ein entsprechender Nachweis wird somit nicht verlangt.