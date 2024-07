Stele im Stadtparksee Klopf, Klopf! Specht hämmert Löcher in Kaarster Kunstwerk

Man muss schon etwas genauer hinschauen, um sie zu entdecken, vor allem weil die Stelle einige Meter entfernt vom Ufer liegt. Doch dem geübten Auge wird auffallen: Da stimmt doch etwas nicht! Tatsächlich weist das Kunstwerk im Kaarster Stadtparksee namens „Opus“, aus der Feder von Horst-Reiner Kerger stammend, seit Kurzem eine Veränderung auf. Zwei größere Löcher sind in dem Holz (massive Eiche) zu sehen. Wer denkt, es handelt sich um Vandalismus, der irrt. Vielmehr, so teilte die Stadt jetzt mit, hat sich ein Specht an der 1,75 Meter langen Stele „zu schaffen gemacht“, die im Jahr 1995 fertiggestellt wurde.