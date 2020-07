800 Euro für neues Dach : SPD will Tierheim Oekoven finanziell unterstützen

Das Tierheim in Oekoven braucht ein neues Dach. Foto: Tierschutzverein

Kaarst Das Tierheim Oekoven braucht ein neues Dach und ist auf finanzielle Hilfe angewiesen. Die SPD will dem Tierheim helfen und beantragt einen Obolus der Stadt Kaarst in Höhe von 800 Euro.

Über den Antrag der SPD wird im Hauptausschuss am 30. Juli entschieden. „Der Zuschuss wurde beantragt, damit die wichtigen Aufgaben, die das Tierheim auch für Kaarst leistet, weiter möglich sind“, erklärt SPD-Bürgermeisterkandidat Lars Kuhlmeier. „Hier erinnern wir an eine ordnungsbehördliche Aktion zur Rettung mehrerer Hunde im vergangenen Jahr”, so Kuhlmeier weiter, der sich am vergangenen Samstag persönlich ein Bild von dem Tierheim machte und mit einer privaten Spende ein Beitrag leistete.

Im vergangenen Jahr waren 18 Kuvasz-Hunde aus einem Haus in Kaarst herausgeholt und ins Tierheim nach Oekoven gebracht worden. Die Tiere waren teilweise verwahrlost und mussten von den Tierpflegern aufgepäppelt werden. Einige der Tiere haben ein neues Zuhause gefunden oder wurden in ein anderes Tierheim gegeben, doch noch sind nicht alle Hunde vermittelt worden. Das Tierheim Oekoven nimmt Fundtiere aus den Kommunen Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch und Rommerskirchen auf. Die Personalkosten werden von den Städten und Gemeinden getragen. Im laufenden Haushaltsjahr ist Kaarst mit 17.000 Euro an den Kosten beteiligt.