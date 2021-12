Baugebiete in Kaarst : SPD will neue Straßen nach Frauen benennen

Kaarst In Kaarst gibt es viele Baugebiete, neben denen in Zukunft auch Straßen gebaut werden. Doch welche Namen sollen den neuen Straßen gegeben werden? Die SPD hat da klare Vorstellungen.

In einem Antrag an den nächsten Stadtrat (17. Februar) fordern die Sozialdemokraten, bei der Festlegung der Straßennamen in künftigen Baugebieten – insbesondere an der Birkhofstraße und am Commerhof – Frauen, die sich in Politik und Gesellschaft verdient gemacht haben, zu ehren. Insbesondere Frauen, die in ihrem Leben viel für die Stadt Kaarst getan haben.