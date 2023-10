Ehrung für Kaarster Politikerin SPD will neue Straße nach Luise Mörs benennen

Holzbüttgen · Die Stadt Kaarst schlägt in einer Verwaltungsvorlage für den Bau- und Planungsausschuss am kommenden Mittwoch vor, eine neue Straße am Commerhof nach Margarete Steiff, Gründerin des weltbekannten Unternehmens „Steiff“, zu benennen. Doch die SPD bringt nun einen anderen Vorschlag aufs Tableau und will eine Kaarsterin mit dem Straßennamen ehren.

23.10.2023, 04:50 Uhr

Die SPD hat andere Vorstellungen von der Benennung der Straße am Commerhof als die Verwaltung. Foto: Georg Salzburg

Immer, wenn ein neues Wohngebiet erschlossen wird, müsse auch neue Straßennamen gefunden werden. Und das kann hin und wieder zu einem Politikum werden. So wie nun in Kostenpflichtiger Inhalt Kaarst. Die Verwaltung wird im kommenden Bau- und Planungsausschuss vorschlagen, die im Bebauungsplan Nummer 113 „Commerhof“ ausgewiesene Erschließungsstraße „Margarete-Steiff-Straße“ zu taufen. Da die umliegenden Straßen – Daimlerstraße, August-Thyssen-Straße oder Siemensstraße – ebenfalls nach bekannten Unternehmensgründern benannt sind, wäre die Benennung nach der Gründerin der weltbekannten Firma „Steiff“ eine logische Fortführung, argumentiert die Verwaltung in ihrer Vorlage.