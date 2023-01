Gewerbegebiet in Kaarst SPD will Erschließungsstraße bei Alt-Ikea „Ahrstraße“ nennen

Diese soll nach dem Willen der Sozialdemokraten den Namen „Ahrstraße“ erhalten. „Die Benennung soll an die Flutkatastrophe des Jahres 2021 im Ahrtal mit den vielen Opfern erinnern und vor diesem Hintergrund Mahnung sein, den Kampf gegen den Klimawandel entschlossen anzugehen. Außerdem soll sie die Bewohner, die jetzt ihr Ahrtal wieder aufbauen, ehren“, erläutert Herbert Palmen, planungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Einen entsprechenden Antrag bringt die SPD in den Bau- und Planungsausschuss am 7. Februar ein.