Finanzmittel sind beantragt : SPD will mit „Digitaler Bühne“ die Kultur retten

SPD will mit „Digitaler Bühne“ die Kultur retten

Kaarst Die Kultur liegt noch immer brach. Die Kaarster SPD hat eine Idee, wie ihr geholfen werden kann und beantragt Finanzmittel für eine „Digitale Bühne“.

Die anhaltende Corona-Pandemie hat sowohl Kunst als auch Kultur vollständig lahm gelegt. Ein Ende der Restriktionen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist derzeit nicht absehbar. Eine Möglichkeit, wie aber trotz der Corona-Krise Kultur stattfinden kann, ist eine „digitale Bühne“. Diese Idee will die Kaarster SPD in den Haushalt 2021 aufnehmen und hat Finanzmittel beantragt, um das Projekt auf den Weg zu bringen.