Diskussion über Tagesordnung im Kaarster Betriebsausschuss : SPD will Mieterhöhung durch die GWK öffentlich beraten

Kaarst Die Mieten sollen nicht erhöht werden, das fordern die Sozialdemokraten. Vorerst muss aber beschlossen werden, ob der Antrag öffentlich oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird.

(seeg) Normalerweise wird am Anfang eines politischen Gremiums nur ganz kurz über die Änderung der Tagesordnung gesprochen. Wenn überhaupt, geht es darum, Tagesordnungspunkte zu tauschen oder aufgrund von fehlenden Informationen oder Beratungsbedarf auf die nächste Sitzung zu verschieben. Die Diskussion zur Änderung der Tagesordnung im Betriebsausschuss am Mittwoch (4. Mai) könnte allerdings etwas länger als gewöhnlich dauern. Denn die SPD hat einen Antrag gestellt, einen Tagesordnungspunkt aus dem nicht-öffentlichen Teil in den öffentlichen Teil der Sitzung zu schieben und dort zu beraten, zudem soll die Mitteilungsvorlage der Verwaltung zu einem Beschlusspunkt erhoben werden. Inhalt dieses Beschlusses soll sein, die Gebäudewirtschaft Kaarst aufzufordern, die Mieten für städtische Gebäude nicht zu erhöhen. In der Sitzung wollen die Sozialdemokraten diesen Antrag mündlich begründen, wie es heißt. Eine kurze schriftliche Begründung kann der Tagesordnung allerdings entnommen werden. Darin heißt es unter anderem. „Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit sind nicht erkennbar.“ Zwar lege die Geschäftsordnung des Rates fest, dass in Angelegenheiten, die Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken durch die Stadt Kaarst, dazu gehören auch Pacht oder Miete, die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Wenn im Einzelfall allerdings weder die Gründe des öffentlichen Wohls noch berechtigte Ansprüche oder Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten, gelte das aber nicht. Bei der geplanten Mieterhöhung für städtische Gebäude durch die GWK handele es sich lediglich um eine Absichtserklärung, die keine konkreten Objekte oder Zahlen der Öffentlichkeit zugänglich machen würde, begründet die SPD. „Somit sind keine geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen erkennbar“, schreiben die Sozialdemokraten. Zudem solle die Zustimmung zur Erhöhung von Wohnraummieten wie in der Vergangenheit auch durch die zuständigen Gremien in öffentlicher Beratung erfolgen.