Freiwillige Einsatzkräfte in Kaarst : SPD will Feuerwehr-Förderung ausbauen

Kaarst Die Sozialdemokraten fordern unter anderem die Wiedereinführung des Arbeitgeberdarlehens.

Aber auch der Eintritt ins Freibad am Kaarster See sollte für die Feuerwehr kostenfrei sein und Ermäßigungen beim Besuch der Kurse der VHS Kaarst-Korschenbroich gewährt werden. „Alles in allem ist er Aufwand für die Stadt gering, aber für die Feuerwehr ein Zeichen, dass ihr Einsatz uns etwas wert ist“, so Palmen. Zudem sollen zur weiteren Verbesserung der Tagesverfügbarkeit städtischen Bediensteten, die Mitglieder der Feuerwehr sind, ein Arbeitsplatz in der Feuerwache an der Erftstraße zur Verfügung gestellt werden, sofern dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen. Einen entsprechenden Antrag haben werden die Sozialdemokraten bei der nächsten Sitzung des Stadtrates am 19. März vorlegen. „Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen zum einen die Wertschätzung der Arbeit der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verstärken. Zum anderen soll ein Abwandern der Feuerwehrleute in andere Kommunen, wie es in letzter Zeit verschiedentlich beobachtet werden konnte, aufgehalten werden“, heißt es in dem Antrag.