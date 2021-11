Straße in Kaarst : SPD kämpft gegen Engstelle auf „Lange Hecke“

Kaarst Die Sozialdemokraten wollen eine Problem-Stelle an der Straße „Lange Hecke“ beseitigen. Nun sollen zunächst Gespräche mit Anliegern geführt werden.

Der Gehweg auf der Straße „Lange Hecke“ ist an manchen Stellen ziemlich eng. Auf Höhe der Hausnummer 18 wird er so schmal, dass nahezu niemand mehr dort laufen kann und die meisten Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen. Nicht nur das: Auch angehobene Baumwurzeln erschweren die Nutzung des Weges an dieser Stelle. Das ist so kein Zustand, meint die Kaarster SPD. „Der Fußweg an der Lange Hecke ist an manchen Stellen abenteuerlich und gefährlich und muss umgehend saniert werden“, sagte Herbert Palmen, SPD-Sprecher, im Bau- und Planungsausschuss: „Diesen Zustand wollen wir nicht mehr akzeptieren. Wir haben deshalb umgehend die Sanierung beantragt.“