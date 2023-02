Alarm in Kaarst „Stadt steht vor dem Burnout“ warnt die SPD

Die Kaarster SPD hat sich in der vergangenen Woche zu einer Klausurtagung getroffen und politische Themen erörtert, die für die Sozialdemokraten in der zweiten Halbzeit der Legislaturperiose, die bis September 2025 läuft, wichtig sind. Keine Überraschung ist dabei, dass die Sozialdemokraten das Thema Wohnen nach vorne bringen wollen. „Wir sind immer der Auffassung, dass wir zu wenig sozialen Wohnraum haben“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Hildegard Kuhlmeier. Bestätigt wurde diese Annahme durch die Ausführungsrichtlinien des Landes NRW zum Baulandmobilisierungsgesetz. „Das Gesetz ist eingerichtet worden, um sozialen Wohnraum zu schaffen. Und Kaarst gehört demnach zu den Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt“, so Kuhlmeier.