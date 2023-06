Vorstandswahlen in Kaarst Anneli Palmen geht in fünfte Amtszeit als SPD-Vorsitzende

Erstmals wurde sie im April 2015 zur Vorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt. „Es war mir wichtig, mich noch einmal zu stellen, um die SPD zusammen mit meinen MitstreiterInnen in den kommenden Wahlkampf zu führen“, erklärte Palmen: „Kaarst muss wieder besser werden. Vieles muss angepackt werden, von der Sanierung der städtischen Gebäude bis zur Ansiedlung von Unternehmen, um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen.“ Palmens Plan ist es, die SPD bis zur nächsten Kommunalwahl als Vorsitzende zu leiten und den Vorsitz dann an in die Hände der nächsten Generation zu übergeben, wie sie auf Anfrage erklärt. Dabei sei die Blockadehaltung der CDU in allen wichtigen Bereichen, um Bürgermeisterin Ursula Baum auszubremsen, zum Schaden der Stadt. „Das muss entlarvt werden“, so Palmen.