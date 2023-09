Bürgerversammlung in Kaarst SPD verteilt neunmal Note mangelhaft für Schulgebäude

Mit am meisten betroffen von dem Debakel sei die Grundschule Stakerseite. Eigentlich war sie vor 50 Jahren nur als Provisorium erbaut worden. Davon kann aber schon lange keine Rede mehr sein. Aktuell kann niemand die Frage beantworten, wann ein Ende für das Provisorium in Sicht ist. „Man kann schon lange keine Löcher mehr in die Wand bohren, teilweise brechen Glasbausteine aus den Wänden heraus. Das ist ein Zustand, den man für die Kinder nicht länger dulden darf“, so die SPD-Parteivorsitzende Annelie Palmen. „Ich bin neu nach Kaarst gezogen und wohne in der Nähe der Schule. Das Konzept hat uns als Eltern sehr gut gefallen. Die Schule hat einen guten Ruf und tolles Personal. Wenn ich aber den Zustand des Gebäudes betrachte, muss ich mich wirklich fragen, ob ich mein Kind dort bedenkenlos anmelden kann“, so Lars Jansen, ein betroffener Vater. Während man in Kaarst über die Sanierung des Rathauses nachdenkt und über den Neubau eines Parkhauses, scheinen die Schulen auf der Priorisierungsliste weit nach hinten gerutscht zu sein. „In den kommenden fünf Jahren werden alleine für Kaarst rund 300 bis 350 Millionen Euro benötigt, um alle Schulen wieder richtig instand zu setzen – und dabei reden wir nur von den notwendigen Dingen und nicht von Dingen, die ‚nice to have’ wären. Das sind zweieinhalb Haushalte. Es ist nicht möglich, dass zu realisieren“, erklärte Werner Kindsmüller den Anwesenden.