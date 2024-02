Antrag an den Hochbauausschuss SPD verlangt Antworten zur Turnhallen-Situation in Kaarst

Aktuell stehen zwei Kaarster Turnhallen dem Schul- und Vereinssport nicht zur Verfügung: Die Hallen an der Halestraße und Bussardstraße in Kaarst werden benötigt, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Nach Angaben der Verwaltung ist nicht beabsichtigt, weitere Turnhallen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Mit der Räumung der Turnhalle an der Hubertusstraße in Büttgen wurde nach Angaben der Verwaltung am Montag begonnen. Die dort untergebrachten Flüchtlinge werden auf andere Unterkünfte im Stadtgebiet verteilt.