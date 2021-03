Antrag im Sozialausschuss : SPD und FDP wollen „Leichte Sprache“ einführen

Kaarst SPD und FDP möchten, dass die Leichte Sprache, die auf eine besonders leichte Verständlichkeit ausgerichtet ist, im Außenauftritt der Stadt Einzug hält.

Ein entsprechender Antrag wurde im Sozialausschuss vergangene Woche diskutiert. Sozialdezernent Sebastian Semmler sieht darin eine Herausforderung: „Es ist schon nicht ganz einfach, Beamtendeutsch in normales Deutsch zu übersetzen.“ Die Verwaltung bekam den Auftrag anzufragen, ob jemand vom Büro für Leichte Sprache in den Ausschuss eingeladen werden kann. Der Antrag wurde erstmal zurück in die Fraktionen verwiesen.