Jugendeinrichtung in Kaarst droht Verkleinerung SPD sorgt sich um Nachhilfeprogramm „Insel-Lerner“

Der Gebäudekomplex am Asternweg in Kaarst, in dem auch die Jugendeinrichtung „Die Insel“ ihre Räumlichkeiten hat, wird abgerissen. Die Häuser sind aus den 1970er Jahren und energetisch in einem schlechten Zustand, sodass ein Abriss logisch erscheint. Ein Investor will dort einen Wohnkomplex errichten. Die Insel, so erklärten die beiden Leiterinnen Katja Blume und Mirushe Murtezani, soll unweit des jetzigen Standortes eine neue Heimat finden. Dort sollen die Räumlichkeiten mit rund 180 Quadratmetern im Vergleich zu den jetzigen (rund 300 Quadratmeter) kleiner ausfallen. Als Übergangslösung plane der Investor, Raummodule aufzustellen.